La presentazione del libro di Fabrizio Morviducci giornalista de La Nazione di Firenze Giustizia per Niccolò Ciatti

Arezzo, 15 novembre 2025 – . Giovedì 20 novembre, alle 17.30, presso il Salone del Circolo Artistico di Arezzo, in corso Italia 108, il giornalista de La Nazione Fabrizio Morviducci presenterà il suo libro: Giustizia per Niccolò Ciatti; più di un libro: una denuncia, un grido di allerta per non dimenticare. Per non dimenticare Niccolò, barbaramente ucciso durante una sera di festa l’11 agosto 2017 a Lloret del Mar, a pochi chilometri da Barcellona, località nota a tutti coloro che da studenti hanno visitato o vanno a visitare la metropoli catalana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

