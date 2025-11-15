La presentazione del libro di Fabrizio Morviducci giornalista de La Nazione di Firenze Giustizia per Niccolò Ciatti
Arezzo, 15 novembre 2025 – . Giovedì 20 novembre, alle 17.30, presso il Salone del Circolo Artistico di Arezzo, in corso Italia 108, il giornalista de La Nazione Fabrizio Morviducci presenterà il suo libro: Giustizia per Niccolò Ciatti; più di un libro: una denuncia, un grido di allerta per non dimenticare. Per non dimenticare Niccolò, barbaramente ucciso durante una sera di festa l’11 agosto 2017 a Lloret del Mar, a pochi chilometri da Barcellona, località nota a tutti coloro che da studenti hanno visitato o vanno a visitare la metropoli catalana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Presentazione del libro: "Giustizia per Niccolò Ciatti" di Fabrizio Morviducci ed edito da AB edizioni & comunicazioni - 06:00 Fai Notizia a cura di Daniela Sala 06:45 Sintesi della conversazione settimanale con Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale condotta da Michele Lembo 07:00 Rassegna di geopolitica a ... Lo riporta radioradicale.it