Un’opera d’arte stabile per Niccolò Ciatti

Un minuto di silenzio per le vittime del rogo di Crans Montana, un gesto di solidarietà e memoria. In questo contesto, si inserisce l’installazione “Un’opera d’arte stabile per Niccolò Ciatti”, un tributo sobrio e rispettoso dedicato alla giovane vittima. Un simbolo di speranza e di impegno, volto a mantenere vivo il ricordo e la consapevolezza di fronte alle tragedie che colpiscono le giovani vite.

Un minuto di silenzio per le giovani vittime del rogo di Crans Montana, un segno tangibile per non dimenticare Niccolò Ciatti. Ieri mattina, lutto cittadino a Scandicci per ricordare i ragazzi che hanno perso la vita la notte di Capodanno nell'incendio della discoteca in Svizzera. Con la sindaca Sereni, era presente anche Luigi Ciatti, padre di Niccolò che ha perso la vita nell'agosto del 2017, in circostanze diverse ma sempre a causa dell'assenza di sicurezza in un luogo di divertimento. La sindaca ha letto i nomi dei sei ragazzi deceduti: Riccardo Minghetti, Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi, Emanuele Galeppini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un'opera d'arte stabile per Niccolò Ciatti Leggi anche: Strage di Crans Montana: Scandicci si ferma per un minuto venerdì 9 gennaio alle 10,30. Anche nel ricordo di Niccolò Ciatti Leggi anche: La presentazione del libro di Fabrizio Morviducci, giornalista de La Nazione di Firenze, Giustizia per Niccolò Ciatti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

