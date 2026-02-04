Giustizia | comitato del ’no’ snobbato dai sindaci

I sindaci non si sono schierati con il comitato del ’no’ al referendum sulla giustizia. Nonostante l’appello della società civile, pochi hanno deciso di sostenere la campagna. La maggior parte preferisce mantenere le distanze, lasciando il fronte del no senza un appoggio ufficiale nelle amministrazioni locali.

L’appello del comitato della società civile per il ’no’ al referendum sulla giustizia non scalda i sindaci. Anzi. Da quando il comitato riminese ha chiesto ai primi cittadini e a tutti gli amministratori locali di aderire alla campagna, si sono fatti avanti in pochi. E "l’unico sindaco a firmare l’appello è stato Riziero Santi", dicono dal comitato. Sempre molto attivo sui social, il primo cittadino di Gemmano ha già cominciato a fare opera di sensibilizzazione attraverso le sue pagine. "Vedremo se anche altri sindaci del Riminese aderiranno. Noi ce lo auguriamo – dice Pier Paolo Paolizzi, presidente del comitato – È vero che c’è ancora tempo (per il referendum si voterà il 22 e il 23 marzo, ndr), ma neanche troppo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I sindaci e le sindache dell’Irpinia invitano alla riflessione sul referendum sulla riforma della giustizia.

Numerosi sindaci italiani, tra cui figure come Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi e Stefano Lo Russo, hanno sottoscritto l’appello del Comitato della società civile e di Ali-Autonomie Locali Italiane contro la riforma costituzionale sulla giustizia.

REFERENDUM GIUSTIZIA, IL COMITATO DEL 'NO': «LA RIFORMA NON RISOLVE I PROCESSI LENTI» | 20/01/2026

