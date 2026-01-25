chi sono i sindaci del no ai referendum sulla giustizia

Numerosi sindaci italiani, tra cui figure come Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi e Stefano Lo Russo, hanno sottoscritto l’appello del Comitato della società civile e di Ali-Autonomie Locali Italiane contro la riforma costituzionale sulla giustizia. Attualmente sono oltre 150 le adesioni di amministratori locali che esprimono il loro dissenso, sottolineando l’importanza di un dibattito approfondito su questi temi.

Sono già oltre 150 i sindaci - tra loro Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi, Stefano Lo Russo, Matteo Lepore, Sara Funaro, Silvia Salis - che hanno aderito all'appello promosso da Ali-Autonomie Locali Italiane e dal Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale sulla giustizia. "Un numero destinato a crescere, continuano infatti ad arrivare in queste ore - spiega una nota - nuove sottoscrizioni da amministratrici e amministratori locali di tutta Italia, a conferma di una forte e diffusa preoccupazione nel mondo dei Comuni rispetto a una riforma che non affronta i problemi reali del sistema giudiziario ".

Referendum sulla riforma della Giustizia, Leccese aderisce all'appello dei 'sindaci per il No'Il referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dal Governo, si svolgerà senza quorum e riguarderà la legge che disciplina la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Fedez e il referendum sulla giustizia: “Io testimonial del sì? Porcheria infondata, sul mio podcast ci sono solo sostenitori del no”Fedez ha chiarito la sua posizione sul referendum sulla giustizia, precisando di non essere testimonial del sì e di aver ospitato nel suo podcast solo sostenitori del no.

Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia

Noi, Sindache e Sindaci italiani, che abbiamo giurato sulla Costituzione impegnandoci ad osservarla lealmente unitame