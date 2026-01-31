Carcasse ovunque e uova sporche | Report entra con Food for profit nell’allevamento del presidente degli avicoltori di Confagricoltura

Report entra nell’allevamento di Simone Menesello, presidente degli avicoltori di Confagricoltura, e fotografa un quadro che lascia poco spazio all’immaginazione. Le immagini mostrano carcasse di uova e polli morti ovunque, con le gabbie sporche e abbandonate. Un quadro ben diverso da quello di un allevamento “modello” che dovrebbe essere. La situazione descritta dall’indagine solleva molte domande sulle condizioni in cui vivono gli animali e sulla gestione dell’allevamento.

Dovrebbe essere un allevamento modello quello di Simone Menesello, presidente degli avicoltori di Confagricoltura. E invece, grazie alle immagini di cui è entrato in possesso Food For Profit e che Report può mostrare in esclusiva nel servizio di Giulia Innocenzi domenica primo febbraio, dalle 20.30 su Raitre, si vedono carcasse lasciate ovunque, alcune persino mummificate, topi, una melma in cui si sprofonda, uova sporche, e condizioni di scarsa biosicurezza che potrebbero favorire l'ingresso in allevamento del virus dell'influenza aviaria, oggi una vera e propria emergenza.

