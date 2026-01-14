Animali feriti carcasse di maiali topi vivi La denuncia di Greenpeace in un allevamento ferrarese
Greenpeace ha reso nota una denuncia riguardante l’allevamento di Bondeno, gestito da Allevamenti Cascone. Secondo l’organizzazione, nel sito sarebbero presenti ratti vivi e morti, animali feriti e carcasse abbandonate. La segnalazione evidenzia condizioni di degrado e potenziali rischi per il benessere animale e l’igiene, sollevando l’attenzione su pratiche che richiedono un approfondimento e un intervento adeguato.
"Ratti, sia vivi che morti. Animali feriti. Carcasse abbandonate". E' solo una minima sintesi della denuncia formulata da Greenpeace per quanto riguarda l'allevamento della società agricola Allevamenti Cascone, a Bondeno. Il blitz descrive in maniera dettagliata la situazione all'interno della.
