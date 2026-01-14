Animali feriti carcasse di maiali topi vivi La denuncia di Greenpeace in un allevamento ferrarese

Da ferraratoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Greenpeace ha reso nota una denuncia riguardante l’allevamento di Bondeno, gestito da Allevamenti Cascone. Secondo l’organizzazione, nel sito sarebbero presenti ratti vivi e morti, animali feriti e carcasse abbandonate. La segnalazione evidenzia condizioni di degrado e potenziali rischi per il benessere animale e l’igiene, sollevando l’attenzione su pratiche che richiedono un approfondimento e un intervento adeguato.

“Ratti, sia vivi che morti. Animali feriti. Carcasse abbandonate”. E’ solo una minima sintesi della denuncia formulata da Greenpeace per quanto riguarda l’allevamento della società agricola Allevamenti Cascone, a Bondeno. Il blitz descrive in maniera dettagliata la situazione all’interno della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

