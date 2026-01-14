Animali feriti carcasse di maiali topi vivi La denuncia di Greenpeace in un allevamento ferrarese

Greenpeace ha reso nota una denuncia riguardante l’allevamento di Bondeno, gestito da Allevamenti Cascone. Secondo l’organizzazione, nel sito sarebbero presenti ratti vivi e morti, animali feriti e carcasse abbandonate. La segnalazione evidenzia condizioni di degrado e potenziali rischi per il benessere animale e l’igiene, sollevando l’attenzione su pratiche che richiedono un approfondimento e un intervento adeguato.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.