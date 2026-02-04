Giuseppe Musella chi è il fratello di Ylenia uccisa a coltellate a Napoli | le continue liti a casa i genitori detenuti la fuga e la confessione

Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, si è consegnato alla polizia dopo aver trascorso ore in fuga. La giovane donna è stata uccisa con una coltellata alla schiena martedì a Napoli. Le indagini hanno fatto emergere una serie di litigi in famiglia, con i genitori già in carcere. Musella è stato arrestato e ora si trova in caserma, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa abbia scatenato questa tragedia.

Giuseppe Musella è stato arrestatato. Il fratello di Ylenia, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena martedì pomeriggio a Napoli, si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella. La ragazza è stata colpita alle spalle con un coltello ieri pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Il rapporto con la sorella Ylenia Ylenia Musella e il fratello Giuseppe vivevano insieme. Sia la madre che il patrigno sono attualmente detenuti: l'uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone, che controlla le attività illecite nella zona.

