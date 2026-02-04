Giuseppe Conte | Scudo penale? Il governo fa propaganda sulla polizia
Giuseppe Conte attacca il governo, sostenendo che l’uso dello scudo penale sia solo propaganda sulla polizia. In un’intervista, il leader del M5S ha detto che non bisogna inasprire i toni, né colpevolizzare chi manifesta pacificamente, come quelli scesi in piazza per la causa palestinese. Conte invita a contrastare anarchici e estremisti senza limitare i diritti di chi manifesta.
«Anarchici, antagonisti, black block e altri estremisti di destra e di sinistra non sono una novità. Vanno contrastati con lucidità, ma senza inasprire il clima, senza comprimere il diritto a manifestare, senza colpevolizzare la stragrande maggioranza della popolazione, come è stato fatto anche con le centinaia di migliaia di cittadini scesi in piazza a manifestare pacificamente per la popolazione palestinese». Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Giuseppe Conte, presidente del M5S ed ex premier. La propaganda. Secondo Conte «la novità rispetto al passato è un governo che fa propaganda sulle divise dei poliziotti e strumentalizza fatti di cronaca per intervenire con un nuovo decreto sicurezza.🔗 Leggi su Open.online
