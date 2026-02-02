Le mosse del governo Meloni dopo gli scontri per Askatasuna | cosa sono lo scudo penale per le forze di polizia e il fermo preventivo dei manifestanti

Dopo gli scontri di Torino, il governo Meloni annuncia nuove misure per rafforzare l’ordine pubblico. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, promette di fare “quello che serve” per ripristinare le regole nel paese, lasciando intendere che arriveranno provvedimenti più duri. In particolare, si parla di uno scudo penale per le forze di polizia e di un fermo preventivo dei manifestanti. La linea dura del governo si fa sempre più chiara, dopo le tensioni di questi giorni.

I fatti di Torino sono la spinta per la definizione di un pacchetto di norme in tema di sicurezza che era già allo studio. Cosa può cambiare in concreto "Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa nazione", sta tutta in questa frase pronunciata dopo gli scontri di Torino dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la sintesi delle intenzioni del governo. La guerriglia all'ombra della Mole e l'aggressione al poliziotto hanno fatto da sponda all'Esecutivo, che già lavorava a un nuovo pacchetto sicurezza.

Dopo gli scontri di Torino, il governo di Meloni accelera sul decreto Sicurezza.

Dopo gli scontri di ieri durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, il governo ha deciso di intervenire.

