Giurì Pubblicità blocca campagna Byd ‘soddisfazione’ Stellantis

Il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha deciso di bloccare la campagna pubblicitaria di Byd in Italia. La comunicazione, che offriva sconti fino a 10 mila euro sui modelli con motori Stellantis, aveva suscitato molte polemiche. Ora, l’autorità ha stabilito che la promozione non può continuare, mentre Stellantis esprime soddisfazione per questa decisione.

(Adnkronos) – Ha fatto molto discutere, ma ora viene bloccata dal Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria la recente comunicazione commerciale “Operazione Purefication” diffusa da BYD: la filiale italiana del gruppo automobilistico, infatti, aveva lanciato l'operazione – con sconti fino a 10 mila euro – offrendo i benefici ai clienti dei modelli Stellantis dotati di motori della. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Byd Operazione Il Giurì della pubblicità ferma la campagna Byd Il Giurì della pubblicità ha deciso di bloccare temporaneamente la campagna pubblicitaria di Byd. Il Giurì ferma la guerra commerciale di BYD a Stellantis: “Stop alla pubblicità sulla rottamazione del motore Puretech” Il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria ha imposto a BYD di fermare la sua campagna pubblicitaria contro Stellantis. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. BYD sbeffeggia il PUROTECCHIZZIO by Stellantis Ultime notizie su Byd Operazione Giurì pubblicità blocca campagna della cinese BYD contro StellantisROMA, 4 febbraio (Reuters) - Il Giurì dell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria (Iap) ha bloccato la campagna pubblicitaria del produttore cinese di veicoli elettrici BYD, che ironizzava su pres ... msn.com Auto, il Giurì della pubblicità ferma la campagna di Byd contro StellantisStop agli annunci dell’operazione Purefication perché ingannevole e denigratoria. Offriva incentivi fino a 10 mila euro se si dava indietro un mezzo con ... repubblica.it L’accusa è pesantissima: William Stevenson, 77 anni, è stato incriminato da un gran giurì per omicidio di primo grado per aver presumibilmente ucciso la moglie, Linda Stevenson, 64 anni, lo scorso 28 dicembre https://shorturl.at/xbrnr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.