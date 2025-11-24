Omicidio Pellicane cold case chiuso dopo 21 anni | in carcere tre esponenti della mafia di Villabate

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nel cold case Pellicane: tre esponenti della mafia di Villabate arrestati dopo 21 anni grazie a nuove dichiarazioni e intercettazioni che riaprono il delitto del 2003. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

omicidio pellicane cold caseOmicidio Pellicane, cold case chiuso dopo 21 anni: in carcere tre esponenti della mafia di Villabate - Svolta nel cold case Pellicane: tre esponenti della mafia di Villabate arrestati dopo 21 anni grazie a nuove dichiarazioni e intercettazioni che riaprono ... Scrive fanpage.it

omicidio pellicane cold caseCold case risolto dopo 22 anni: tre arresti per l’omicidio Pelicane - PALERMO Per 22 anni è rimasto un cold case, adesso per l’omicidio di Antonino Pelicane, freddato a colpi di arma da fuoco il 30 agosto del 2003 in corso dei Mille a Palermo, sono state arrestate tre p ... Secondo msn.com

omicidio pellicane cold caseMafia, risolto un "cold case" dopo 22 anni: tre arresti per l'omicidio di Antonino Pelicane - Gli indagati sono tre esponenti della famiglia mafiosa di Villabate, di età compresa tra i 52 e i 65 anni. Si legge su lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pellicane Cold Case