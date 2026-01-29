Milano blocca le strade e limita i mezzi pubblici. Per le Olimpiadi, il Comune ha deciso di chiudere alcune vie e imporre divieti di sosta, mentre metro e bus fermano più spesso del solito. Le limitazioni dureranno settimane e rendono difficile spostarsi in città. Molti cittadini si trovano già a fare i conti con i disagi, tra traffico rallentato e bus pieni. La città si prepara a vivere giorni intensi, tra chiusure e nuove regole di mobilità.

Milano si prepara a vivere alcune delle settimane più complesse sul fronte della mobilità degli ultimi anni. L’arrivo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con la cerimonia di apertura fissata per il 6 febbraio, porterà con sé un vero e proprio assetto straordinario della città, fatto di zone blindate, strade interdette al traffico, divieti di sosta e forti limitazioni anche per il trasporto pubblico. Il risultato sarà una metropoli rallentata, se non paralizzata, soprattutto nei giorni immediatamente precedenti e successivi all’inaugurazione dei Giochi. Non a caso, molte aziende e uffici pubblici hanno già suggerito il ricorso allo smart working, mentre la Prefettura ha annunciato chiusure scolastiche e misure di sicurezza senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, il blocco per le Olimpiadi: strade chiuse e divieti di sosta, stop metro e bus

A Milano, durante la prima settimana di febbraio, entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

