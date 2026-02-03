Milano le strade chiuse e i divieti per le Olimpiadi | la viabilità di giovedì 5 febbraio

Questa mattina le strade di Milano sono state chiuse e sono stati imposti divieti di traffico in vista delle Olimpiadi. La città si prepara a ricevere la Fiamma Olimpica, che sarà portata allo stadio San Siro venerdì per l’inaugurazione ufficiale dei Giochi. Molti automobilisti e pendolari si sono trovati a dover cambiare i loro piani all’ultimo minuto, mentre le forze dell’ordine monitorano la situazione. La viabilità rimarrà difficile fino a quando gli eventi non saranno conclusi.

Milano, 3 febbraio 2026 – Milano è pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica, in attesa della cerimonia di inaugurazione dei Giochi, venerdì 6 febbraio, allo stadio San Siro. Il 5 febbraio, i tedofori attraverseranno l'hinterland e poi approderanno nel cuore del capoluogo lombardo, mentre il giorno dopo la Torcia illuminerà alcuni luoghi emblematici della città. In occasione del passaggio della Fiamma, le strade saranno temporaneamente chiuse o ci saranno dei divieti. IL PERCORSO E GLI ORARI DELLA FIAMMA OLIMPICA Ma limitazioni al traffico sono previste anche dal Piano di chiusure viabilistiche approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Milano, poiché sono in programma numerosi movimenti di delegazioni straniere in città.

