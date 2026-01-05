Venezuela il pressing dell’Italia per la liberazione di Alberto Trentini Tajani | Stiamo tentando l’impossibile Spero con Rodriguez sia più facile

L’Italia intensifica gli sforzi per la liberazione di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno. In un contesto complesso, il ministro Tajani ha dichiarato di “tentare l’impossibile” e di sperare in un miglioramento con l’intermediazione di Rodriguez. La recente situazione riguardante il rapimento di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti ha alimentato un certo ottimismo sulla possibilità di una soluzione positiva.

Il rapimento di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti fa nascere una piccola speranza per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno. Il blitz dell’esercito americano ha portato alla nascita di un nuovo esecutivo guidato da Delcy Rodriguez, con cui l’Italia è subito entrata in contatto per alzare il pressing diplomatico e chiedere il rilascio di Trentini. «Il governo ha lavorato fin dal primo giorno per la sua liberazione e continua a lavorare. Ogni parola in più può solo danneggiare la celere soluzione della vicenda», ha tagliato corto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando a margine della conferenza stampa sul bilancio del Giubileo. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

