I giovani italiani mettono al primo posto il lavoro che li appassiona. Il 91,6% sogna di trovare un impiego che gli piaccia davvero, mentre l’89,6% punta al successo professionale. Non solo carriera: quasi tutti vogliono vivere con la persona amata, l’88,8%, e desiderano avere una vita soddisfacente, con l’88,7%. Molti mirano anche a fare la differenza nel mondo, impegnandosi per cambiare le cose, il 74,1%, e il 70,8% spera di diventare genitori. La

AGI - I giovani hanno delle priorità e le mettono in fila: il 91,6% vorrebbe avere un lavoro che gli piace, l'89,6% vorrebbe avere successo nel lavoro, l'88,8% vivere con la persona amata, l'88,7% vivere una vita soddisfacente, il 74,1% riuscire a fare la differenza nel mondo, impegnarsi per cambiare le cose, il 70,8% desidera avere dei figli. Sono alcuni dei dati della prima indagine dell' Osservatorio Iride – nato dalla collaborazione tra Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro allo scopo di osservare il presente e il futuro dell'educazione attraverso gli occhi dei ragazzi – dal titolo 'Senso della scuola, senso del lavoro'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giovani e futuro: lavoro, amore e realizzazione personale le priorità

Approfondimenti su Giovani Futuro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Multi DubFake Heiress From Village Conquers The Tycoon & Takes Over His Empire!

Ultime notizie su Giovani Futuro

Argomenti discussi: Giovani, lavoro e futuro: perché l'Italia non convince più (e gli under 35 cercano occupazione all'estero); Censis: il 62,8% dei ragazzi ha paura per il proprio futuro lavorativo; Lavoro senza confini: Langhe e Roero discutono sviluppo e futuro dei giovani; YoungME entra nella fase operativa: 2,4 milioni di euro per lavoro, impresa e futuro.

Il 62,8% dei giovani teme il futuro ma solo il 7,5% accetta qualsiasi lavoro: l’indagine che rivela una generazione esigente in cerca di percorsi professionali coerentiIl 62,8% dei giovani tra i 16 e i 19 anni avverte una forte preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo. L'Osservatorio Iride ha presentato alla Camera i risultati dell'indagine Senso della ... orizzontescuola.it

Per la Generazione Z il lavoro non è più centraleÈ un quadro inaspettato, fatto di ottimismo e speranza, quello che emerge dal secondo rapporto dell’Osservatorio Nazionale Giovani e Futuro, promosso dalla Fondazione Engim e curato dal professor D ... avvenire.it

Il 91,6% dei giovani vorrebbe avere un lavoro che gli piace. Valditara: spiegare le opportunità che oggi offre la scuola. Toccafondi: ragazzi consapevoli, non rassegnati, desiderosi di costruire il proprio futuro. - facebook.com facebook

Roma e Parigi: la sfida del futuro, le periferie, i giovani. Se ne è parlato a Sant'Egidio nel corso della visita della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, con Andrea Riccardi e il sindaco Gualtieri segidio.it/TPbd @gualtierieurope @Anne_Hidalgo x.com