Giovani e futuro | lavoro amore e realizzazione personale le priorità

Da agi.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I giovani italiani mettono al primo posto il lavoro che li appassiona. Il 91,6% sogna di trovare un impiego che gli piaccia davvero, mentre l’89,6% punta al successo professionale. Non solo carriera: quasi tutti vogliono vivere con la persona amata, l’88,8%, e desiderano avere una vita soddisfacente, con l’88,7%. Molti mirano anche a fare la differenza nel mondo, impegnandosi per cambiare le cose, il 74,1%, e il 70,8% spera di diventare genitori. La

AGI - I  giovani  hanno delle  priorità  e le mettono in fila: il 91,6% vorrebbe avere un  lavoro che gli piace, l'89,6% vorrebbe avere  successo nel lavoro, l'88,8% vivere con la persona amata, l'88,7% vivere una  vita soddisfacente, il 74,1% riuscire a fare la  differenza nel mondo, impegnarsi per cambiare le cose, il 70,8% desidera avere dei figli. Sono alcuni dei dati della prima indagine dell' Osservatorio Iride  – nato dalla collaborazione tra  Censis  e  Fondazione Costruiamo il Futuro  allo scopo di osservare il presente e il futuro dell'educazione attraverso gli occhi dei ragazzi – dal titolo 'Senso della scuola, senso del lavoro'. 🔗 Leggi su Agi.it

giovani e futuro lavoro amore e realizzazione personale le priorit224

© Agi.it - Giovani e futuro: lavoro, amore e realizzazione personale le priorità

Approfondimenti su Giovani Futuro

Toscana, futuro verde: “Le priorità: giovani e sviluppo sostenibile”

Lavoro, fisco e servizi: le proposte dei Giovani democratici per il futuro dell'Abruzzo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Multi DubFake Heiress From Village Conquers The Tycoon & Takes Over His Empire!

Video ?Multi Dub?Fake Heiress From Village Conquers The Tycoon & Takes Over His Empire!

Ultime notizie su Giovani Futuro

Argomenti discussi: Giovani, lavoro e futuro: perché l'Italia non convince più (e gli under 35 cercano occupazione all'estero); Censis: il 62,8% dei ragazzi ha paura per il proprio futuro lavorativo; Lavoro senza confini: Langhe e Roero discutono sviluppo e futuro dei giovani; YoungME entra nella fase operativa: 2,4 milioni di euro per lavoro, impresa e futuro.

Il 62,8% dei giovani teme il futuro ma solo il 7,5% accetta qualsiasi lavoro: l’indagine che rivela una generazione esigente in cerca di percorsi professionali coerentiIl 62,8% dei giovani tra i 16 e i 19 anni avverte una forte preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo. L'Osservatorio Iride ha presentato alla Camera i risultati dell'indagine Senso della ... orizzontescuola.it

giovani e futuro lavoroPer la Generazione Z il lavoro non è più centraleÈ un quadro inaspettato, fatto di ottimismo e speranza, quello che emerge dal secondo rapporto dell’Osservatorio Nazionale Giovani e Futuro, promosso dalla Fondazione Engim e curato dal professor D ... avvenire.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.