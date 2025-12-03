Toscana futuro verde | Le priorità | giovani e sviluppo sostenibile

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Il Festival Agrofutura – progetto firmato da Qn Quotidiano Nazionale che negli ultimi mesi ha attraversato la Toscana e l’Emilia-Romagna – fa tappa oggi ad Arezzo. Appuntamento alle ore 17 alla Sala Borsa Merci per parlare di “Territorio, tradizione e innovazione: nuove prospettive per l’agricoltura del futuro”. Dopo i saluti del segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Marco Randellini, interverrà l’assessore regionale Leonardo Marras intervistato dalla vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera. Il dibattito successivo vedrà protagonisti Carlo Bartolini Baldelli (Confagricoltura Toscana), Valentino Berni (Cia Toscana) e Lidia Castellucci (Coldiretti Arezzo). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, futuro verde: “Le priorità: giovani e sviluppo sostenibile”

