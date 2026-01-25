In provincia di Bergamo, gli interventi del 118 sono aumentati a 223 al giorno, secondo i dati del direttore AAT Fabio Martorana. La maggior parte delle richieste riguarda emergenze mediche, evidenziando le sfide legate all'invecchiamento della popolazione e alla riduzione dell’assistenza di base. Questi trend sottolineano la necessità di rafforzare i servizi di emergenza e di migliorare l’assistenza territoriale.

I DATI. Il direttore Aat Fabio Martorana: «La maggior parte per problemi medici. Incidono invecchiamento della popolazione e arretramento dell’assistenza di base». Una media di 223 al giorno, dal codice bianco al più grave, quello rosso. Sono in aumento i numeri degli interventi del 118 a Bergamo e provincia: i dati resi noti dall’Articolazione territoriale dell’Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza) parlano di 81.266 nel 2025 contro i 79.065 del 2024. I motivi li spiega Fabio Martorana, dal luglio 2025 alla guida dell’Aat 118 di Bergamo: «Ho raccolto un’eredità pesante dal dottor Oliviero Valoti, per anni colonna portante dell’emergenza-urgenza extraospedaliera in Bergamasca, da cui ho imparato e sto imparando molto – esordisce – e il lavoro certo non manca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In provincia di Bergamo aumentati gli interventi del 118: 223 ogni giorno

Incidenti in montagna: aumentati di un terzo gli interventi in provincia di SondrioNel 2025, gli interventi del Soccorso alpino e speleologico in Lombardia sono aumentati del 18% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1.

Nella notte di Capodanno 154 interventi del 118 in provincia. Due ustionati a VignolaDurante la notte di Capodanno, la provincia ha registrato 154 interventi del 118, con due persone ustionate a Vignola.

