Non tacere sull’aborto può salvare tante vite

Il silenzio sull’aborto può contribuire a ridurre il numero di interruzioni di gravidanza. Le preghiere e le presenze pacifiche davanti alle cliniche spesso influenzano le decisioni delle donne, offrendo un momento di riflessione e supporto. Questo approccio, rispettoso e discreto, può aiutare a creare un ambiente di ascolto e comprensione, contribuendo a salvare vite e a promuovere un dialogo più aperto e rispettoso sulla scelta di diventare genitori.

Chi prega davanti alle cliniche fa cambiare idea alla maggioranza delle donne intenzionate a interrompere la gravidanza. Ecco perché sono così preziose iniziative come quella del vescovo di Sanremo, che fa suonare le campane per svegliare le coscienze. Per chi suona la campana. È il verso di una poesia di John Donne, reso celeberrimo da Ernest Hemingway che l'ha scelto come titolo di un suo romanzo. È diventato anche una maniera di dire, non molto diffusa, è una citazione colta, rara. Nella poesia, quella che suona è una campana a morto. Non domandare per chi suona, suona anche per te, perché nessun uomo è un'isola, e la morte di qualcuno ci diminuisce tutti.

