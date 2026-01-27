giornata mondiale per la lotta contro il cancro le iniziative a bergamo

Oggi a Bergamo l’Asst Papa Giovanni XXIII ha organizzato diverse iniziative per la Giornata mondiale contro il cancro. Sono stati allestiti uno screening gratuito e incontri informativi per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e i controlli. La città si mobilita per promuovere uno stile di vita più attento e ridurre i rischi legati alla malattia.

PREVENZIONE. Screening e incontri informativi organizzati per l’occasione dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale per la lotta contro il cancro e sono diverse le iniziative di prevenzione e non solo organizzate dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Due open day, al Consultorio familiare di Borgo Palazzo e a quello di Villa d’Almè, dedicati alla prevenzione del tumore al collo dell’utero. In via Borgo Palazzo (al civico 130) l’attività di screening si svolgerà dalle 13 alle 16 e dalle 17 alle 19, mentre dalle 16 alle 17 è in programma un momento informativo di gruppo tenuto da un’ostetrica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

