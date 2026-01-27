Giornata della Memoria 2026 CISL Scuola richiama scuole e istituzioni all’impegno contro l’indifferenza La segretaria Barbacci | Dal ricordo alla responsabilità civile
La Giornata della Memoria 2026 invita scuole e istituzioni a riflettere sulla responsabilità civile, ricordando le vittime dell'Olocausto. La CISL Scuola promuove iniziative per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare contro ogni forma di indifferenza, attraverso visite ai luoghi simbolo di quel periodo. Un momento importante per rafforzare i valori di memoria e responsabilità nel contesto educativo e sociale.
La CISL Scuola ha preparato le celebrazioni della Giornata della Memoria 2026 attraverso una visita ai luoghi simbolo dell’Olocausto. La delegazione del sindacato ha attraversato i campi di Auschwitz e Birkenau con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sul valore della ricorrenza. La segretaria generale Ivana Barbacci ha sottolineato la scelta di vivere questa esperienza in un momento particolarmente difficile per l’umanità. I responsabili sindacali hanno voluto evidenziare la necessità di mantenere viva la memoria di quanto accaduto in quei luoghi. La dichiarazione ufficiale richiama la responsabilità del regime fascista nella persecuzione degli ebrei e il riscatto rappresentato dalla lotta di Liberazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
