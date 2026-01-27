Giornata della Memoria 2026 CISL Scuola richiama scuole e istituzioni all’impegno contro l’indifferenza La segretaria Barbacci | Dal ricordo alla responsabilità civile

La Giornata della Memoria 2026 invita scuole e istituzioni a riflettere sulla responsabilità civile, ricordando le vittime dell'Olocausto. La CISL Scuola promuove iniziative per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare contro ogni forma di indifferenza, attraverso visite ai luoghi simbolo di quel periodo. Un momento importante per rafforzare i valori di memoria e responsabilità nel contesto educativo e sociale.

La CISL Scuola ha preparato le celebrazioni della Giornata della Memoria 2026 attraverso una visita ai luoghi simbolo dell’Olocausto. La delegazione del sindacato ha attraversato i campi di Auschwitz e Birkenau con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sul valore della ricorrenza. La segretaria generale Ivana Barbacci ha sottolineato la scelta di vivere questa esperienza in un momento particolarmente difficile per l’umanità. I responsabili sindacali hanno voluto evidenziare la necessità di mantenere viva la memoria di quanto accaduto in quei luoghi. La dichiarazione ufficiale richiama la responsabilità del regime fascista nella persecuzione degli ebrei e il riscatto rappresentato dalla lotta di Liberazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Giornata Memoria2026

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giornata Memoria2026

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Educare al ricordo: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo.

Giornata della Memoria 2026, le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare la ShoahOggi, 27 gennaio 2026, si celebra la giornata della Memoria, in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto ... fanpage.it

Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondoDalla cerimonia delle Nazioni Unite a New York a quella dell’Unesco a Parigi, passando per gli appuntamenti di Ginevra, Berlino, Washington e Londra, numerosi eventi e iniziative istituzionali ricorda ... tg24.sky.it

Oggi è la Giornata della Memoria. Come soccorritori siamo abituati a guardare il dolore negli occhi. A non voltare lo sguardo. A ricordare che ogni vita ha un valore assoluto, sempre. La Memoria non è solo un ricordo del passato. È una responsabilità present - facebook.com facebook

Per non dimenticare. Giornata della #Memoria Presentate le iniziative patrocinate dalla #Presidenza del Consiglio dei #ministri. #27gennaio1945 #Auschwitz #AndreaAbodi #NoemiDiSegni #PasqualeAngelosanto x.com