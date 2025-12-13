Il commovente appello di Carlo per la prevenzione | Potrò ridurre le mie cure per il cancro | la diagnosi precoce offre doni preziosi

Re Carlo ha rivolto un appello toccante sulla prevenzione del cancro, annunciando che, grazie a una diagnosi precoce, potrà ridurre le cure necessarie. Il suo messaggio, trasmesso su Channel 4 nell’ambito della campagna “Stand Up to Cancer”, sottolinea l’importanza della prevenzione per ottenere doni preziosi come una qualità di vita migliore.

Re Carlo ha annunciato che a partire dal nuovo anno potrà ridurre le cure per il cancro. Lo ha fatto al termine di un messaggio video andato in onda su Channel 4 il cui cuore era promuovere il valore della prevenzione, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione dell’emittente “Stand Up to cancer”. Il sovrano ha chiesto ai cittadini di unirsi a lui, «nel pieno di questo periodo festivo, per trovare un posto speciale nei vostri cuori, nelle vostre menti e nelle vostre preghiere per le centinaia di migliaia di persone che ogni anno nel Regno Unito ricevono una diagnosi di cancro e per i milioni di persone che le amano e si prendono cura di loro». Secoloditalia.it

Re Carlo, discorso in tv per parlare del cancro: appello alla prevenzione - Il sovrano, alle prese con le cure per tenere sotto controllo un cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024, torna a rompere il tabù sulla malattia e sul suo “percorso di recupero”. tg24.sky.it