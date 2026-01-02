Il taglio dei dazi Usa sulla pasta italiana? Il Telegraph non ha dubbi | una nuova vittoria di Giorgia Meloni

Il recente taglio dei dazi statunitensi sulla pasta italiana rappresenta un risultato importante, secondo quanto riportato dal Telegraph. La decisione potrebbe favorire le esportazioni del settore e rafforzare le relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti. Questa misura viene interpretata come una vittoria politica per il governo italiano, in particolare per il premier Giorgia Meloni, e potrebbe avere ripercussioni positive sul mercato e sulla competitività delle aziende italiane.

Per il Telegraph non ci sono dubbi: il taglio dei dazi Usa sulla pasta è una «vittoria di Giorgia Meloni». Il giornale britannico torna a occuparsi a stretto giro dei successi della premier italiana, dopo il titolo di «leader globale per il 2025» che le è stato assegnato dai lettori della testata. Anche il Telegraph riconosce la «vittoria di Meloni» su dazi. L’articolo, dal titolo « Trump taglia i dazi sulla pasta italiana: vittoria per Meloni», non si limita a riconoscere l’indubbio successo della strategia della premier sullo specifico dossier, ma allarga lo sguardo alla capacità che ha avuto di tenere salda la barra nei rapporti transatlantici, riuscendo a coniugare l’interesse nazionale con la prospettiva europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

