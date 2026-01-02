Il taglio dei dazi Usa sulla pasta italiana? Il Telegraph non ha dubbi | una nuova vittoria di Giorgia Meloni

Il recente taglio dei dazi statunitensi sulla pasta italiana rappresenta un risultato importante, secondo quanto riportato dal Telegraph. La decisione potrebbe favorire le esportazioni del settore e rafforzare le relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti. Questa misura viene interpretata come una vittoria politica per il governo italiano, in particolare per il premier Giorgia Meloni, e potrebbe avere ripercussioni positive sul mercato e sulla competitività delle aziende italiane.

Per il Telegraph non ci sono dubbi: il taglio dei dazi Usa sulla pasta è una «vittoria di Giorgia Meloni». Il giornale britannico torna a occuparsi a stretto giro dei successi della premier italiana, dopo il titolo di «leader globale per il 2025» che le è stato assegnato dai lettori della testata. Anche il Telegraph riconosce la «vittoria di Meloni» su dazi. L'articolo, dal titolo « Trump taglia i dazi sulla pasta italiana: vittoria per Meloni», non si limita a riconoscere l'indubbio successo della strategia della premier sullo specifico dossier, ma allarga lo sguardo alla capacità che ha avuto di tenere salda la barra nei rapporti transatlantici, riuscendo a coniugare l'interesse nazionale con la prospettiva europea. Pasta, retromarcia di Trump: tariffe giù sui marchi italiani; USA, Trump: dazi rinviati e tariffe ridotte; Dazi USA sulla pasta: nuova valutazione riduce le aliquote; **Dazi: Farnesina, 'prima riduzione tariffe Usa su pasta italiana'**. Pasta, maxi-taglio dei dazi Usa. Per i mobili scatta il rinvio di un anno - Si scende dal 91,74% di tariffa preliminare al 13,98% di Garofalo, al 9,09% di Barilla, fino al 2,26% de La Molisana.

Menna (Garofalo): «Taglio dei dazi sulla pasta? Scelta giusta, ma puntiamo a ridurli ancora» - «Operato nella massima correttezza e trasparenza, per questo ottimisti in vista della decisione finale», dice l’ad del pastificio Garofalo dopo la decisione del Dipartimento del Commercio Usa che ha d ... corriere.it

Dazi, Usa decidono di rinviare aumento dazi pasta - Poche ore prima della fine dell'anno, il presidente americano ha firmato un provvedimento, posticipando di 365 giorni, gli aumenti fra 30 e il 50% a seconda del tipo di mobile che sarebbero dovuti ... tg24.sky.it

#Juorno #madeinitaly, svolta sui #dazi #Usa: maxi taglio alle #tariffe sulla #pasta #italiana x.com

Nel terzo trimestre +4,3% ma i dati potrebbero essere meno accurati per lo stop federale. Trump esulta: “Successo grazie ai dazi”. Più difficile un altro taglio di tassi da parte della Fed - facebook.com facebook

