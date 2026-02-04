Giani | Toscana regione più boscata d’Italia decisiva la sinergia con i Forestali

La Toscana si conferma la regione più boscata d’Italia, e il comando dei carabinieri forestali si impegna quotidianamente per proteggerla. Nel bilancio del 2025, i militari hanno evidenziato come la collaborazione con le istituzioni e la presenza capillare sul territorio siano fondamentali per mantenere il patrimonio naturale. Un lavoro che continua senza sosta, con l’obiettivo di salvaguardare il polmone verde più grande del paese.

FIRENZE – Un presidio capillare per tutelare il polmone verde d'Italia. Il comando dei carabinieri forestali della Toscana ha tracciato il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025. I numeri, illustrati dalla comandante Cinzia Gagliardi, raccontano di un impegno massiccio: sono stati oltre 72mila i controlli effettuati dai gruppi operativi in tutte le province della regione. Alla presentazione dei dati ha partecipato il governatore Eugenio Giani, che ha voluto sottolineare il peso specifico di questo lavoro in un territorio come la Toscana, che vanta il primato nazionale per estensione di superfici forestali e boschive.

