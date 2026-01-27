Regione Toscana con la modifica allo statuto possibile il nono assessore Giani | Magari tra due anni
La Regione Toscana ha approvato una modifica statutaria che consente di aumentare il numero di assessori fino a un massimo di nove. Questa decisione, che potrebbe entrare in vigore tra due anni, riflette la necessità di una rappresentanza più articolata nel governo regionale, mantenendo comunque un equilibrio tra assessori e consiglieri secondo le normative nazionali.
I decimali sono importanti in matematica, spesso anche in politica. Le normative nazionali consentono alle Regioni di avere un numero di assessori pari ad un quinto dei consiglieri regionali, con arrotondamento per eccesso. La Toscana ha 40 consiglieri regionali “più uno”, il presidente stesso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
