Fine vita la Regione Toscana va avanti Giani | Pronti a rivedere profili segnalati da Corte

La Regione Toscana continua a lavorare su una normativa sul fine vita, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale. Il presidente Giani ha dichiarato che l’ente è disponibile a rivedere i profili segnalati dalla Corte, confermando l’impegno a sviluppare un quadro regolamentare che rispetti le esigenze dei cittadini e le disposizioni di legge vigenti. La questione rimane al centro del dibattito regionale e nazionale.

La sentenza della Corte Costituzionale non ferma la volontà della Regione Toscana di una normativa sul fine vita. Questa resasi "necessaria" perché lo Stato non è ancora intervenuto su questa materia. La Consulta si è espressa "bocciando" alcuni articoli (dichiarandoli illegittimi) respingendo.

Fine vita, la Consulta “salva” la legge toscana ma non del tutto - La Corte Costituzionale salva l’impianto della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito: la regione può organizzare procedure sanitarie, ma senza disciplinare gli effetti giuridici del fine ... editorialedomani.it

Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”. Associazione Coscioni: “Smentito il governo” - La Corte Costituzionale conferma parzialmente la legittimità della legge toscana sul fine vita, richiedendo modifiche parziali ... ilfattoquotidiano.it

Fine vita, la Consulta traccia i confini sulla legge della Toscana x.com

La Consulta ha respinto il ricorso del governo Meloni: la legge toscana sul fine vita resta in vigore, ma va corretta. Le Regioni possono legiferare, ma solo entro limiti precisi stabiliti dallo Stato: https://fanpa.ge/yqgSq - facebook.com facebook

