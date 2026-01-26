Una intensa tempesta di neve e ghiaccio ha colpito gli Stati Uniti, provocando almeno sette decessi e lasciando senza energia elettrica centinaia di migliaia di abitazioni. Le condizioni meteo avverse hanno avuto un impatto significativo sulle comunità, rendendo necessario intervenire per garantire sicurezza e ripristino. Questo evento evidenzia la vulnerabilità delle infrastrutture durante forti perturbazioni atmosferiche.

Ha causato la morte di almeno 7 persone e l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica in centinaia di migliaia di case Una tempesta di ghiaccio e neve sta colpendo gli Stati Uniti: ha causato la morte di almeno 7 persone e l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica in centinaia di migliaia di case, più di 800 mila, da nord a sud. Almeno due persone sono morte per ipotermia in Louisiana. Altre morti legate alla tempesta sono state segnalate in Texas, Tennessee e Kansas dove le temperature sono attualmente di circa 15 °C inferiori alla media stagionale. A New York sono stati confermati 3 morti, persone senza fissa dimora trovate all’aperto durante le ore di freddo più intenso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La tempesta di neve e ghiaccio negli Stati Uniti

Tempesta di neve e ghiaccio negli Usa, oltre 12mila voli cancellatiUna forte tempesta di neve e ghiaccio sta interessando gli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 12.

Tempesta artica negli Stati Uniti: milioni senza elettricità, trasporti paralizzati e vittimeUna forte tempesta artica sta attraversando diverse regioni degli Stati Uniti, provocando interruzioni nell’energia elettrica, rallentamenti nei trasporti e conseguenze per le comunità locali.

Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

