Gerry Scotti a Samira Lui | Dica che abbiamo dormito separati altrimenti ci scrivono delle robe che non ha idea

In apertura della nuova puntata de La Ruota della fortuna, Gerry Scotti ha deciso di intervenire sulla questione sollevata da Fabrizio Corona. Durante il programma di martedì 3 febbraio, il conduttore ha scherzato con Samira Lui, dicendole di dire che avevano dormito separati, per evitare che circolassero voci infondate sulla loro vita privata. Scotti ha così scelto di rispondere in modo diretto, cercando di smorzare le polemiche senza entrare troppo nei dettagli.

In apertura di puntata de La Ruota della fortuna di martedì 3 febbraio, Gerry Scotti è sembrato voler prendere pubblicamente distanza dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Il conduttore ha detto a Samira Lui di aver dormito male e anche lei ha confermato la nottataccia. Lì è arrivata la puntualizzazione: "Dica che ognuno ha dormito male per i fatti suoi, altrimenti ci scrivono delle robe, lei non ne ha un’idea".🔗 Leggi su Fanpage.it

La polemica tra Fabrizio Corona e Gerry Scotti non ha scalfito il sorriso di quest’ultimo e di Samira Lui.

Samira Lui parla del suo rapporto con Gerry Scotti, che definisce di amicizia e stima.

Gerry Scotti e Samira Lui: annunciano un matrimonio a sorpresa, notizia scioccante in Italia

