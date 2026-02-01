Samira Lui parla del suo rapporto con Gerry Scotti, che definisce di amicizia e stima. La conduttrice, molto amata dal pubblico de La Ruota della Fortuna, rivela che tra loro c’è anche molta complicità e divertimento. Nata in Friuli, Samira ha sempre desiderato fare spettacolo e ora, dopo otto anni di amore, si racconta senza filtri.

Prima di approdare alla nuova edizione dello storico programma Tv targato Mediaset, Samira Lui si è classificata terza a Miss Italia nel 2017, partecipando poi come professoressa a L'Eredità e concorrente a Tale e quale. Nel 2023 è tra gli inquilini della casa del Grande Fratello ma è con La ruota della fortuna che si fa apprezzare e lascia il segno. «Mi sento circondata di affetto, specie dai bambini che sempre più guardano La Ruota della Fortuna. Non mi aspettavo tutto questo», afferma la showgirl i microfoni di Silvia Toffanin. «Da bambina ho sempre sognato di far parte del mondo dello spettacolo, facevo dei piccoli show per i miei parenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samira Lui: «Con Gerry Scotti abbiamo un rapporto di amicizia, di stima, ci divertiamo»

