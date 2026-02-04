Geografia Vannacci Mappa poco popolata di chi ha aderito o aderirà sui territori al nuovo partito del generale

Nessuna grande sorpresa tra chi ha deciso di sostenere Roberto Vannacci. La mappa dei territori mostra un’adesione fatta di poche persone e comunità poco popolose. Non ci sono nomi noti o figure di primo piano. Chi ha scelto di seguire il generale, o potrebbe farlo a breve, sono soprattutto gruppi ristretti, lontani dai riflettori. La scena politica locale sembra ancora tutta da definire.

I primi transiti in "Futuro nazionale" sono tutt'altro che altisonanti. Probabile adesione di Valdegamberi in Veneto. E in Toscana ci sono consiglieri in (quasi) tutte le province. Qualche movimento in Piemonte. Briciole al sud Moncalvo: “Zaia, Fedriga e Fontana sono tre pavidi. Salvini galleggia” Vannacci via, la Lega processa Salvini: "Ora un partito serio". Meloni alza la soglia di sbarramento. Tajani si avvicina a Calenda Salvini: "Vannacci è un ingrato, non mi spaventa". E vede Mattarella al Quirinale Non aspettatevi nomi altisonanti, personalità di primissimo piano. Tutt’altro. Guardando a chi ha scelto di seguire o con ogni probabilità seguirà Roberto Vannacci nel suo partito “Futuro nazionale” sui territori (almeno per ora) si scorge una peculiarissima geografia della desolazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La possibile creazione di un nuovo partito da parte del generale Roberto Vannacci sta attirando attenzione.

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

