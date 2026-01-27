Generale Vannacci marchio depositato | è il nome del nuovo partito?

La possibile creazione di un nuovo partito da parte del generale Roberto Vannacci sta attirando attenzione. Le voci indicano un possibile distacco dalla Lega e la nascita di un movimento di estrema destra. Questa evoluzione politica potrebbe influenzare il panorama nazionale, segnando un cambiamento nelle alleanze e nelle strategie di alcuni esponenti. La notizia è ancora da confermare, ma il dibattito è già acceso.

Sembra essere sempre più vicino l'addio del generale Roberto Vannacci alla Lega. Stanno diventando sempre più insistenti, infatti, le voci secondo cui l'ex capo della Folgore sarebbe pronto a dare vita a una nuova forza di estrema destra. I rumors proverrebbero soprattutto dalla Toscana, dove Vannacci risiede. E non sarebbero stati smentiti dal diretto interessato, che nelle scorse ore si è limitato a un "mai dire mai". E adesso ecco una conferma: secondo quanto risulta all' Adnkronos, il generale Vannacci tre giorni fa, il 24 gennaio, avrebbe depositato il marchio di quello che dovrebbe essere il suo nuovo partito, "Futuro Nazionale".

