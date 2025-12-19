Recuperata e restituita al Museo Archeologico di Bologna una statuetta etrusca rubata nel 1963
Dopo oltre sessant’anni, una preziosa statuetta etrusca in bronzo, raffigurante un guerriero, è tornata al Museo Archeologico di Bologna. Ricercata e recuperata con successo, questa testimonianza unica della cultura etrusca riprende il suo posto nel patrimonio museale, simbolo di tutela e valorizzazione del patrimonio storico italiano.
È tornata finalmente a casa la statuetta in bronzo raffigurante un guerriero etrusco, sottratta al Museo Civico Archeologico di Bologna oltre sessant’anni fa. In mattinata il comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Bologna, maggiore Carmelo Carraffa, ha consegnato il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
