Recuperata e restituita al Museo Archeologico di Bologna una statuetta etrusca rubata nel 1963

Dopo oltre sessant’anni, una preziosa statuetta etrusca in bronzo, raffigurante un guerriero, è tornata al Museo Archeologico di Bologna. Ricercata e recuperata con successo, questa testimonianza unica della cultura etrusca riprende il suo posto nel patrimonio museale, simbolo di tutela e valorizzazione del patrimonio storico italiano.

Bologna: arte rubata, restituita preziosa statua bronzea etrusca al Museo Civico Archeologico - il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha consegnato alla Direttrice del Museo una statuetta in bronzo ... ilmetropolitano.it

Recuperata la statuetta di bronzo rubata dal Museo Civico Archeologico nel 1963. Video - Il comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri, Carmelo Carraffa illustra come si è arrivati all'individuazione dell'opera d'arte rubata ... ilrestodelcarlino.it

