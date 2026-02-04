Genova falsifica il testamento dell' amico defunto intestandosi due appartamenti di lusso condannato a un anno notaio in pensione

La polizia ha smascherato un notaio in pensione che aveva falsificato il testamento di un amico defunto. L’uomo si era intestato due appartamenti di lusso alla Foce, in una delle zone più esclusive della città. L’indagine è iniziata dopo la denuncia di una nipote, esclusa dall’eredità e sorpresa dal lascito a una parrocchia, anche se lo zio non era mai andato in chiesa. Il notaio, ora condannato a un anno, aveva cercato di far passare come propria una somma di proprietà che non gli spettava.

Si era fatto intestare due appartamenti di lusso alla Foce, quartiere residenziale in una delle zone più pregiate di Genova, falsificando il testamento di un ex manager e aveva provato a rivenderli. Ma la nipote era riuscita a fare bloccare l'esecuzione testamentaria denunciando tutto alla Procura. Ora, il Tribunale ha condannato a un anno, per falso in testamento, quel finto amico che era riuscito a farsi lasciare una parte del patrimonio. La vicenda risale al 2022. La pm Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo e delegato i carabinieri dopo la denuncia della nipote di un dirigente di 91 anni.

