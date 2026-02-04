Google Gemini inizia a usare le app Android. La società ha annunciato che il suo nuovo sistema, Gemini, può ora interagire e utilizzare le applicazioni sul sistema operativo di Google. Si tratta di un passo avanti nell’automazione, che permette a Gemini di operare direttamente sugli schermi di dispositivi Android, facilitando compiti e risposte senza intervento umano. La novità segna una fase più concreta nell’evoluzione delle capacità di intelligenza artificiale su smartphone.

Questo testo sintetizza le evoluzioni attuali delle capacità agentic di google gemini e l’avanzamento dell’ automazione dello schermo su dispositivi Android. vengono illustrate le funzionalità in fase di sviluppo, i limiti iniziali, il controllo da parte dell’utente e le implicazioni legate alla privacy, insieme ai requisiti tecnici e alle tempistiche di rilascio. gemini agentic e automazione dello schermo: panoramica. google ha avviato lo sviluppo di capacità agentic per gemini, con l’obiettivo di eseguire azioni a proprio favore. contemporaneamente è stata introdotta una funzione basata sull’ intelligenza artificiale in chrome, denominata Auto Browse, disponibile per gli utenti dei piani pro o ultra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gemini inizia a utilizzare le tue app android

