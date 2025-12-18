Le chat con l' IA raccolte per marketing | da ChatGpt a Gemini così le app spiavano 8 milioni di utenti Come comportarsi

Le conversazioni di oltre 8 milioni di utenti con ChatGPT, Gemini, Claude e altre IA sono state raccolte per fini di marketing. Un'operazione che solleva importanti questioni sulla privacy e l'uso dei dati personali, invitando a riflettere su come proteggersi e comportarsi in un mondo sempre più interconnesso e digitale.

Le conversazioni di oltre 8 milioni di persone con ChatGpt, Gemini, Claude e altre IA, sono state raccolte a scopo di marketing. La colpa è di alcune 'estensioni' per i browser,. 🔗 Leggi su Leggo.it

