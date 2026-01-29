Molti utenti Android si trovano a dover affrontare il problema delle app preinstallate che non si possono rimuovere facilmente. Queste applicazioni, chiamate bloatware, occupano spazio e spesso consumano batteria senza offrire alcun vantaggio reale. Alcune di queste app raccolgono anche dati sulle abitudini degli utenti, aumentando le preoccupazioni sulla privacy. Eliminare queste app può sembrare complicato, ma esistono metodi per liberarsi di loro e migliorare le prestazioni del telefono.

Voler eliminare bloatware Android non è solo un capriccio estetico. Queste app “spazzatura” (bloat, in inglese, significa “gonfiore”) occupano spazio prezioso, spesso girano in background consumando batteria e, in alcuni casi, raccolgono dati sulle tue abitudini. Hai appena comprato un telefono nuovo, lo accendi e trovi tre giochi di carte che non hai chiesto, un browser proprietario che non userai mai e un’app di e-commerce sconosciuta. Provi a disinstallarle e scopri l’amara verità: il tasto “Disinstalla” non c’è. Benvenuto nel mondo del Bloatware. I produttori le inseriscono per accordi commerciali, ma il telefono è tuo e dovresti decidere tu cosa tenerci sopra. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Eliminare Bloatware Android: come rimuovere le app preinstallate impossibili

Approfondimenti su Eliminare Bloatware Android

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

How To Delete Apps On Android That Came With Phone | Remove Bloatware (2026)

Ultime notizie su Eliminare Bloatware Android

Argomenti discussi: Android Puro su Samsung e Xiaomi, come i Google Pixel, senza root; Come ottenere il pieno controllo eseguendo il jailbreak di iPhone e il rooting di Android.