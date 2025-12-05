Trump | La Nato non può essere in continua espansione L' Europa deve pensare alla sua difesa

Il futuro dell'Europa, del Medio oriente, dell'Africa e la rivalità con la Cina. Nel National security strategy pubblicato dalla Casa bianca ci sono le linee di indirizzo della politica estera americana dei prossimi mesi e anni. Il documento, firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Da Putin strali contro la Nato e parole concilianti verso Trump, che allenta le sanzioni sul colosso petrolifero russo Lukoil - facebook.com Vai su Facebook

Qualche giorno fa ho scritto su Il Foglio: «In una NATO indebolita da Trump, che forse non garantirebbe nemmeno la sicurezza dei Paesi baltici, Kyiv non riporrebbe comunque piena fiducia». Ieri il New Europe Center ha pubblicato un sondaggio: alla domand Vai su X

Trump ipotizza l'espulsione della Spagna dalla Nato per i disaccordi sulle spese per la difesa - Lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e la Spagna è iniziato a giugno, prima del vertice Nato dell'Aia dove la Spagna ha annunciato che non si sarebbe adeguata al 5 per cento di spese ... Scrive it.euronews.com

Trump, la Spagna forse dovrebbe essere espulsa dalla Nato - Il presidente americano, ricevendo il presidente Alexander Stubb, ha anche criticato la Spagna per il suo rifiuto di ... Secondo ansa.it

Nato stanca, la rivoluzione di Trump - Il presidente americano ridisegna la mappa dell’Alleanza (ma si rimangia molte parole). Riporta ilfoglio.it

Lo show di Trump in conferenza stampa: ne ha per tutti e attacca (ancora) i giornali - Roma, 25 giugno 2025 – Show del presidente americano Donald Trump in conferenza stampa al termine del vertice Nato de L'Aja tra insulti, frecciate, carezze, minacce e battute. Segnala quotidiano.net

Trump pubblica un messaggio di Rutte: per il capo della Nato non c'è alcun problema - Lo scambio personale tra il Presidente degli Stati Uniti Trump e il capo della Nato Mark Rutte è sbarcato immediatamente sul social network della verità di Trump. Segnala it.euronews.com

Trump ottiene il 5% per la difesa, ma poi frena la Nato - "L'Europa pagherà il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria. Secondo huffingtonpost.it