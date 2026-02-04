Nella Striscia di Gaza, un nuovo raid israeliano ha causato la morte di nove persone, tra cui tre minori. Israele afferma di aver risposto al fuoco, ma la notizia conferma ancora una volta la spirale di violenze nella zona. La situazione resta tesa e nessuno sembra poter fermare questa escalation.

Nella Striscia di Gaza, sono nove le vittime dei nuovi raid. Tre sono minori. Israele dichiara di aver risposto al fuoco. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Gaza, raid israeliani uccidono 9 persone in un raid

Approfondimenti su Gaza Raid

Le operazioni militari israeliane a Gaza proseguono, con raid che interessano la regione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Gaza, raid israeliani uccidono 9 persone in un raid

Ultime notizie su Gaza Raid

Argomenti discussi: Guerra a Gaza: attacchi israeliani uccidono almeno 31 persone, tra loro bambini; Gaza, strage sotto la tregua: raid israeliani uccidono 28 palestinesi, sei erano bambini; IDF Hamas si sta riorganizzando a Gaza e fornisce un rapporto a Netanyahu - Il Partito Socialista Europeo: La decisione di Israele su Msf è inaccettabile; I raid israeliani uccidono 32 persone a Gaza.

Gaza, almeno 20 palestinesi uccisi nei raid israeliani dall’alba, tra le vittime anche bambiniSono almeno 20 i palestinesi uccisi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Lo riferisce al Jazeera . Tra le vittime si contano ... gazzettadelsud.it

Media, 18 vittime a Gaza per raid israelianiAlmeno 18 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliano odierni a Gaza, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da fonti ospedaliere. Undici di loro sono stati uccisi nei quartieri di ... ansa.it

Tg2. . Nuova ondata di raid israeliani a #Gaza. Almeno 10 i morti - facebook.com facebook

Gaza, raid israeliani a Gaza City e Khan Younis: almeno 32 morti x.com