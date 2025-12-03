Raid israeliani a Khan Yunis a Gaza diversi morti

I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan Yunis, uno dei quali nella zona di Muwasi. Stasera il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che "Hamas continua a violare l'accordo di cessate il fuoco e a compiere atti di terrorismo contro le nostre forze" e che "Israele non tollererà che vengano colpiti i soldati dell'Idf e risponderà di conseguenza". Sempre Haaretz riferisce che nei raid sono morte cinque persone, tra cui due bambini. Fonti locali hanno riferito che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano nella zona occidentale di Khan Yunis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raid israeliani a Khan Yunis a Gaza, diversi morti

