Nuovi raid su Gaza e Libano | molti morti nella Striscia tensione di nuovo alle stelle

Thesocialpost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di attacchi aerei ha colpito la Striscia di Gaza, causando almeno 28 morti, tra cui 17 donne e bambini, secondo fonti ospedaliere locali citate da Al Jazeera. Si tratta del bilancio più alto dallo scorso ottobre. Le autorità di Hamas riferiscono che tra le vittime figura un’intera famiglia: una coppia e i loro tre figli. I raid hanno interessato Gaza City e Khan Yunis, colpendo aree residenziali e strutture civili. Israele ha definito l’operazione una risposta a un presunto attacco dei miliziani contro le truppe dell’ IDF oltre la cosiddetta Linea Gialla. Nessun soldato israeliano sarebbe rimasto ferito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

