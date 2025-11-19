Un’ondata di attacchi aerei ha colpito la Striscia di Gaza, causando almeno 28 morti, tra cui 17 donne e bambini, secondo fonti ospedaliere locali citate da Al Jazeera. Si tratta del bilancio più alto dallo scorso ottobre. Le autorità di Hamas riferiscono che tra le vittime figura un’intera famiglia: una coppia e i loro tre figli. I raid hanno interessato Gaza City e Khan Yunis, colpendo aree residenziali e strutture civili. Israele ha definito l’operazione una risposta a un presunto attacco dei miliziani contro le truppe dell’ IDF oltre la cosiddetta Linea Gialla. Nessun soldato israeliano sarebbe rimasto ferito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nuovi raid su Gaza e Libano: molti morti nella Striscia, tensione di nuovo alle stelle