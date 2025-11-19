Gaza raid israeliani piegano la Striscia | 19 morti e decine di feriti

A 24 ore dal via libero del Consiglio di Sicurezza dell’Onu alla risoluzione che approva il piano del presidente a stelle e strisce, Donald Trump, a procedere con la fase due per la pace a Gaza, i raid israeliani continuano a stringere nella morsa delle tensioni la Striscia. Sono per il momento, sarebbero 19 i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, raid israeliani piegano la Striscia: “19 morti e decine di feriti”

Approfondisci con queste news

Dopo i raid israeliani, torna fragile il cessate il fuoco a Gaza. P. Romanelli: “La gente è esausta, resistiamo nel deserto delle rovine” Dopo un’ondata di raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza durante la notte e questa mattina, è tornato in vigore il cessate il fu - facebook.com Vai su Facebook

Il #Libano come Gaza: tregua intermittente, raid israeliani e riarmo di Hezbollah. Il reportage del nostro inviato a Beirut. #Tg1 Marco Bariletti Vai su X

Gaza, nove morti e decine di feriti nei raid di Israele - Nove palestinesi sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti nella serie di attacchi aerei lanciati dall’esercito israeliano in diverse aree della Striscia di Gaza. Si legge su ilsole24ore.com

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano: 13 morti - I media sauditi: «Witkoff potrebbe incontrare Hamas domani in Turchia» ... corriere.it scrive

Idf, 'raid su tutta Gaza dopo un attacco di Hamas ai soldati' - L'esercito israeliano ha lanciato attacchi "per colpire obiettivi terroristici di Hamas in tutta la Striscia di Gaza", dopo che "diversi terroristi avevano aperto il fuoco verso l'area in cui operano ... Si legge su ansa.it