Dopo giorni di blocco, alcuni palestinesi sono riusciti a tornare a Khan Younis. La riapertura del valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto ha permesso loro di rientrare, dopo un’attesa lunga e incerta. Ora, molte persone sperano di poter riabbracciare le famiglie o di trovare un po’ di stabilità in mezzo a questa crisi.

(LaPresse) Dopo giorni di attesa e incertezza, alcuni palestinesi sono riusciti a rientrare a Khan Younis in seguito alla riapertura del valico di Rafah, al confine tra Gaza e l’Egitto, avvenuta all’inizio della settimana. Nei giorni precedenti, centinaia di persone si erano radunate su entrambi i lati del confine, nella speranza di attraversare il valico. Il processo di riapertura è stato però segnato da ritardi, lunghi interrogatori e mancanza di chiarezza sui criteri di autorizzazione. La riapertura di Rafah è stata accolta come un segnale positivo per il fragile cessate il fuoco raggiunto in ottobre, ma i numeri restano molto limitati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, gli ultimi palestinesi autorizzati a rientrare nella Striscia arrivano a Khan Younis

