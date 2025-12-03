Gaza matrimonio collettivo di 54 coppie di palestinesi in abiti tradizionali sulle macerie di Khan Younis gli sposi | Portiamo speranza - VIDEO

Tra le rovine di Khan Younis, 54 coppie palestinesi celebrano un matrimonio collettivo: un raro gesto di speranza e resilienza in una Gaza devastata dalla guerra Cinquantaquattro coppie di giovani palestinesi si sono sposati in un matrimonio collettivo nella giornata di martedì 2 dicembre a K. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, matrimonio collettivo di 54 coppie di palestinesi in abiti tradizionali sulle macerie di Khan Younis, gli sposi: "Portiamo speranza" - VIDEO

Decine di giovani uomini e donne palestinesi hanno celebrato il loro matrimonio con una splendida cerimonia di nozze di massa tenutasi a Khan Younis, nel sud di Gaza. Nonostante le difficoltà e la devastazione, l'amore continua a trovare la sua strada, sple - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, il matrimonio di massa tra le macerie - (LaPresse) Vestiti con abiti tradizionali palestinesi e completi eleganti, Eman Hassan Lawwa e Hikmat Lawwa hanno sfilato mano nella mano ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

La festa tra le macerie a Khan Younis. Matrimonio di massa per 54 coppie: "Un giorno di gioia" - Centinaia di palestinesi hanno partecipato martedì 2 dicembre a un matrimonio di massa tenutosi a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Segnala repubblica.it

