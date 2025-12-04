Gaza le tende degli sfollati in fiamme dopo i raid israeliani su Khan Younis | sei morti due sono bambini

Almeno sei persone, tra quali due bambini, sono state uccise dai raid israeliani di ieri sera a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, secondo quanto riportato da media palestinesi. Poco prima Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele avrebbe risposto all’attacco lanciato contro l’Idf a Rafah, che ha causato il ferimento di cinque soldati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, le tende degli sfollati in fiamme dopo i raid israeliani su Khan Younis: sei morti, due sono bambini

