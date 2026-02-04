Gaza 9 morti in raid israeliani dopo ferimento ufficiale Idf

Due raid israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza, causando la morte di almeno nove palestinesi. L’attacco è arrivato dopo che un ufficiale dell’Idf è stato ferito da un gruppo armato locale. La situazione si è aggravata nel giro di poche ore, con le autorità israeliane che hanno rilanciato con nuove operazioni militari. La popolazione palestinese si ritrova ancora una volta nel mirino, mentre i civili cercano di mettersi in salvo.

