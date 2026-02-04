Gaza 9 morti in raid israeliani dopo ferimento ufficiale Idf
Due raid israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza, causando la morte di almeno nove palestinesi. L’attacco è arrivato dopo che un ufficiale dell’Idf è stato ferito da un gruppo armato locale. La situazione si è aggravata nel giro di poche ore, con le autorità israeliane che hanno rilanciato con nuove operazioni militari. La popolazione palestinese si ritrova ancora una volta nel mirino, mentre i civili cercano di mettersi in salvo.
Almeno nove palestinesi sono rimasti uccisi in seguito ai raid effettuati da Israele sulla Striscia di Gaza dopo il ferimento di un ufficiale riservista dell’Idf da parte di un gruppo armato. Lo riporta Al Jazeera citando fonti mediche palestinesi. Sei persone, fra cui due bambini, sarebbero morti in seguito al bombardamento dell’artiglieria sui quartieri di Al-Zaytoun e Al-Tuffah, a est di Gaza City. Altri tre in un bombardamento israeliano avvenuto questa mattina su tende di sfollati nei pressi di Khan Younis. Anche in questo caso fra i deceduti ci sarebbe un bambino. Truppe Idf attaccate: un militare ferito gravemente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Gaza Idf
Gaza, raid israeliani in tutta la Striscia: diversi morti | L'esercito Idf: "Risposta all'attacco di Hamas ai nostri militari"
Gaza, la tregua vacilla: 21 morti nei nuovi raid israeliani | Stati Uniti hanno avallato gli attacchi dell'Idf
Ultime notizie su Gaza Idf
Argomenti discussi: Media, '9 morti in attacchi a Gaza, tra cui 3 minori'; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Le autorità sanitarie di Gaza: il bilancio delle vittime nella Striscia è salito a 71.769; Gaza, 9 morti in raid israeliani dopo ferimento ufficiale Idf.
L'Idf torna a colpire Gaza, molti bimbi tra i 32 mortiOltre 30 palestinesi, tra cui almeno sette bambini, sono stati uccisi in una serie di attacchi israeliani all'alba su Gaza City e Khan Younis. Altre 32 persone sono rimaste ferite, alcune in modo ... ansa.it
A Gaza ci sono stati più di 70mila morti. Ora lo conferma anche IsraelePer la prima volta dal 7 ottobre 2023, alcune fonti militari hanno comunicato ai giornali il bilancio delle vittime nella Striscia: c'è identità di ... avvenire.it
Il ministero della Sanità di #Gaza: 529 morti dall’inizio del cessate-il-fuoco - facebook.com facebook
Il ministero della Sanità di #Gaza: 529 morti dall’inizio del cessate-il-fuoco x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.