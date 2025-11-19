Garlasco (Pavia) – Il clima e i toni si sono rasserenati, ma le battaglie si preannunciano ancora lunghe e molteplici. Le accuse all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, non si sono infatti cancellate con il pur positivo e duplice esito del Riesame, che lunedì ha reso note le motivazioni del dissequestro dei dispositivi prelevati nella perquisizione dello scorso 26 settembre e ri-sequestrati altre due volte, dopo l’esito altrettanto positivo del primo ricorso al Riesame e con l’altra perquizione del 9 ottobre nel secondo filone d’indagine. Nei confronti di Venditti, e per gli stessi dispositivi tra telefoni, computer e chiavette, si sovrappongono infatti le due inchieste della Procura di Brescia, quella per l’accusa di corruzione in atti giudiziari, per l’archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio ora nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, e quella per il cosiddetto ‘sistema Pavia’, per peculato e corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco e Sistema Pavia, primo round all’ex pm Mario Venditti. Cosa succede ora