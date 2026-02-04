Gafford nel mirino degli Hawks

La squadra di Atlanta sta pensando di rafforzare il reparto avanti, e il nome di Gafford è sul tavolo. La dirigenza monitora da vicino la situazione e valuta se fare un’offerta concreta, in cerca di un giocatore che possa portare più solidità sotto canestro. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Nel contatto continuo tra le dinamiche di mercato e le necessità tattiche, Atlanta valuta con attenzione un rinforzo per il frontcourt. Le indiscrezioni indicano Daniel Gafford, centro dei Dallas Mavericks, come possibile obiettivo delle Hawks. La situazione si intreccia con una fase in cui la franchigia texana avrebbe definito una cessione rilevante, aprendo la porta a valutazioni su asset futuri in cambio di una pedina in grado di potenziare la rotazione interna. Secondo fonti di mercato, le Hawks stanno monitorando Daniel Gafford, centro con esperienza difensiva e presenza sotto canestro. Il giocatore è attualmente impiegato in circa 21 minuti a partita, con una media di 8.

