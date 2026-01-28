Milano-Cortina 2026 nel mirino degli hacker
Gli hacker sono pronti a colpire le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. I ricercatori di Palo Alto Networks avvertono che gli attacchi informatici potrebbero essere numerosi e di vario tipo, puntando a disturbare l’evento internazionale. Gli organizzatori sono già in allerta, ma il rischio rimane alto.
Per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 le aspettative sono alte: grande visibilità, milioni di visitatori e opportunità uniche per le attività del territorio. Ma un evento così importante, con una complessa rete di servizi e infrastrutture, porta con sè anche dei rischi elevati per la sicurezza informatica. A lanciare l’allarme sono i ricercatori di Unit 42, parte della società di cybersecurity Palo Alto Networks, che nel nuovo report “ Cyber Threats to Milan-Cortina 2026 ” sottolinea le potenziali vulnerabilità di questo evento dal punto di vista informatico. Lo studio ricorda episodi del passato in cui le olimpiadi sono state bersaglio dei criminali informatici: a PyeongChang 2018 venne interrotto il Wi-Fi e furono colpite altre infrastrutture digitali; a Tokyo 2020 degli hacker russi provarono a sabotare le attività prima dei Giochi; infine, a Parigi 2024, è stato osservato un aumento degli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), dei tentativi di phishing a tema Olimpiadi e del traffico legato a truffe. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
