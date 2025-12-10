Imprese agricole nel mirino degli ispettori del lavoro | 11 aziende sanzionate nel Foggiano

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Foggia ha concluso un'importante attività di vigilanza nel settore agricolo, sanzionando 11 aziende. La complessa operazione, durata alcuni mesi, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità nel comparto agroalimentare, evidenziando l'impegno delle autorità nella tutela della legalità e dei diritti dei lavoratori.

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Foggia - nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e tutela della legalità - ha concluso una complessa attività ispettiva durata alcuni mesi, che ha consentito di accertare un articolato fenomeno, e grave, nel comparto agroalimentare. L'operazione ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Crif: crescita record dei finanziamenti alle imprese agricole e tasso di default sotto la media nazionale ilsole24ore.com/art/crif-cresc… Vai su X

Garantire reddito e competitività alle imprese agricole, innovare i processi produttivi, ridurre l’impatto ambientale e valorizzare la qualità del Made in Italy: sono alcune delle sfide centrali che il settore agroalimentare è chiamato ad affrontare nei prossimi anni. Vai su Facebook