Imprese agricole nel mirino degli ispettori del lavoro | 11 aziende sanzionate nel Foggiano

Foggiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Foggia ha concluso un'importante attività di vigilanza nel settore agricolo, sanzionando 11 aziende. La complessa operazione, durata alcuni mesi, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità nel comparto agroalimentare, evidenziando l'impegno delle autorità nella tutela della legalità e dei diritti dei lavoratori.

