Ladri nel centro Asterix di San Giovanni a Teduccio vandalizzato nella notte

Nella notte, il centro Asterix di San Giovanni a Teduccio è stato vittima di un furto e di atti di vandalismo. L’episodio ha causato il danneggiamento delle strutture e il furto di attrezzature fondamentali per le iniziative dedicate ai giovani e alle famiglie della zona, suscitando preoccupazione tra la comunità locale.

Furto e danneggiamento nel centro Asterix, punto di riferimento per le famiglie della comunità di Napoli Est; rubate le attrezzature usate per le attività rivolte ai giovani. San Giovanni a Teduccio, vandalizzato il centro Asterix - La scorsa notte, intorno alle ore 3, il Centro Giovanile Asterix, situato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli ha subito un grave episodio di furto e vandalismo, con danni ai locali e as ...

Vandalizzato il centro Asterix - A notte fonda ignoti hanno danneggiato la sede e portato via materiale dal centro di aggregazione per giovani di San Giovanni a Teduccio ... rainews.it

I ladri forano il muro esterno, poi forzano una porta e s’impossessano di una cassetta metallica: la fuga con i soldi #ilcentro - facebook.com facebook