Furti in abitazione sette tentativi in poche ore tra città e provincia

Nella serata del 3 febbraio, tra le 18 e le 21,30, sette tentativi di furto si sono verificati tra Piacenza e alcuni comuni della provincia. Gli episodi sono stati messi a segno in poche ore, creando preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine. La polizia sta indagando per capire se si tratta di un gruppo organizzato o di episodi isolati.

Ladri messi in fuga da residenti e dall'intervento tempestivo dei carabinieri. Nessun colpo è andato a segno Nel corso della serata del 3 febbraio, tra le 18 e le 21,30, si è verificata un'intensa sequenza di tentativi di furto tra Piacenza e alcuni comuni della provincia. Grazie alla decisa reazione dei residenti e all'immediata attivazione delle pattuglie del Comando provinciale carabinieri di Piacenza, nessuno dei colpi è andato a segno. A Piacenza, intorno alle 20,50, una residente di via Fugazza ha allertato i carabinieri dopo aver udito dei rumori sospetti provenire dall'esterno dell'abitazione.

